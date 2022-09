ETF et durabilité

information fournie par iShares • 16/09/2022 à 17:26

Alors que l'urgence climatique est désormais dans toutes les têtes, un grand nombre d'investisseurs cherchent à placer leur argent dans une épargne responsable et la plus respectueuse possible des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Aujourd'hui, pour l'investisseur individuel en quête de solutions simples et efficaces, les ETF appelés également fonds indiciels, représentent une solution idéale. Une large gamme d'ETF durables est accessible et permet de concilier investissement et respect de la planète.

Dans cette vidéo, découvrez pourquoi il est indispensable de prendre en compte les critères ESG avant d'investir et comment les ETF constituent des produits adaptés pour se lancer.