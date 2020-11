États-Unis : une transition sur le fil à la Maison Blanche

France 24 • 11/11/2020 à 18:37

Cette semaine, nous revenons sur la transition amorcée outre-Atlantique. Plus d'une semaine après le vote des Américains, les États-Unis restent plus que jamais divisés. Les démocrates ont amorcé une transition délicate derrière leur candidat, Joe Biden, déclaré vainqueur du scrutin. Mais les républicains, eux, continuent à faire comme si de rien n'était et le parti fait bloc derrière le président sortant, Donald Trump, convaincu d'avoir gagné l'élection. Une situation inédite que nous décryptons dans ce numéro spécial de Cap Amériques.