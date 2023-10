information fournie par France 24 • 04/10/2023 à 11:37

Si vous commandez un taxi à San Francisco, préparez-vous à une course inhabituelle… La ville a récemment autorisé des véhicules autonomes à prendre des passagers. Alors faut-il avoir peur de ces robot-taxis ? Où sont-ils plus fiables que les humains ? Franck Génauzeau et Thomas Donzel, correspondants de France 2 aux États-Unis, ont tenté l’expérience.