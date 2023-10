États-unis : le secteur de la santé en grève dans plusieurs états

information fournie par France 24 • 06/10/2023 à 17:58

Direction États-Unis...Où se déroulent un nombre de grèves sans précédent depuis le début de l'année : scénaristes et acteurs à Hollywood, travailleurs de l’automobile à Detroit, et maintenant c'est au tour des employés du secteur médical dans plusieurs états. Et puis, chose rare aux États-Unis, un nombre record d’américains estime désormais que les syndicats sont bénéfiques à l’économie du pays. Reportage de Pierrick Leurent et Wassim Cornet, correspondants pour France 24.