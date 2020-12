Etats-Unis : contamination record et confinement décrété dans plusieurs zones de Californie

France 24 • 04/12/2020 à 11:03

Les Etats-Unis ont enregistré jeudi plus de 210.000 cas de coronavirus en une seule journée, un record absolu depuis le début de la pandémie, selon les données de l'université Johns Hopkins qui font référence. Les hospitalisations sont notamment en hausse rapide dans les quatre Etats les plus peuplés (Californie, Floride, New York et Texas). Le gouverneur de Californie a annoncé jeudi 3 décembre que les rassemblements et activités non essentielles allaient être interdites dans toutes les zones où la pandémie de Covid-19 risque de submerger les services hospitaliers.