France 24 • 20/11/2020 à 11:12

Alors que l'Assemblée débat d'une proposition de loi sur la sécurité globale en France, une partie de la classe politique et la sphère médiatique s'émeuvent d'une possible restriction des libertés. Également au menu de cette revue de presse du vendredi 20 novembre : quelle sera la politique de Joe Biden au Proche-Orient. Et Emmanuel Macron serait-il en train de devenir un censeur?...