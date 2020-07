Espionnage, ingérence : les grandes manœuvres russes ?

France 24 • 21/07/2020 à 20:23

C'est devenu l'invité-surprise à chaque scrutin en occident : la Russie, soupçonnée d'agiter en coulisses ses fermes à trolls et autres conseillers de l'ombre pour tenter d'influer sur le cours électoral. Dernière accusation en date : les conclusions d'une enquête lancée en 2017 émanant d'une commission parlementaire britannique, remises à Boris Johnson l'année dernière et rendues publiques ce mardi. Elles soupçonnent le gouvernement britannique d'avoir négligé d'enquêter sur ces fameuses ingérences, notamment lors du référendum sur le Brexit et après. Qu'en est-il vraiment ?