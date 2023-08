Espagne : quand quatre bombes atomiques tombaient sur Palomares

information fournie par France 24 • 25/08/2023 à 09:33

En pleine guerre froide, l’armée américaine mène des manœuvres en Andalousie. Le 17 janvier 1966, un bombardier et un avion ravitailleur se percutent en plein ciel. Du bombardier tombent quatre bombes thermonucléaires, chacune 75 fois plus puissante que celle de Hiroshima. Elles ne sont heureusement pas armées et n'explosent pas. Mais elles dispersent du plutonium hautement radioactif sur plus de 250 hectares, autour du village de Palomares. Washington tente alors de minimiser et nettoie le site à la va-vite, en laissant 50 000 mètres cubes de terre contaminée. Plus de 50 ans après, l'affaire reste un sujet de tension entre l'Espagne et les États-Unis. Un reportage de Céline Schmitt et Armelle Exposito.