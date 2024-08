Espagne-Mauritanie : coopération pour la lutte contre la migration clandestine

information fournie par France 24 • 28/08/2024 à 17:30

La Mauritanie et l'Espagne se sont mises d'accord pour gérer ensemble les flux migratoires, selon une déclaration conjointe publiée, lors de la visite du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez à Nouakchott. Les deux pays s'engagent dans ce texte "à œuvrer ensemble à la promotion de migrations sûres, ordonnées et régulières" et garantir "un traitement juste et humain des migrants". Pedro Sánchez est arrivé mardi à Nouakchott, première étape d'une tournée en Mauritanie, au Sénégal et en Gambie destinée à contrer la hausse spectaculaire des arrivées de migrants clandestins dans son pays.