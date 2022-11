Espace : les Français, la tête dans les étoiles, mais en pénurie de carburant financier ?

information fournie par France 24 • 23/11/2022 à 14:48

Les entrepreneurs français ont enfin la tête dans les étoiles : les start-ups du "Newspace tricolore", le secteur privé de l'exploration spatiale, sont en pleine ébullition. Idées et projets ne manquent pas, mais l’argent fait défaut. Le général Michel Friedling, ancien patron du Commandement de l’espace, est aujourd’hui conseiller de Destinus, une jeune pousse européenne qui veut fabriquer un avion hypersonique fonctionnant à l’hydrogène. Il est également fondateur de Look up Space, une start-up qui surveille l’environnement spatial.