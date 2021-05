France 24 • 10/05/2021 à 07:53

Dans la presse, ce lundi 10 mai, la poursuite des affrontements entre Palestiniens et policiers israéliens à Jérusalem-Est. La célébration, en France, des 20 ans de la loi Taubira, reconnaissant l'esclavage comme «crime contre l'humanité». L'anniversaire de l'élection de François Mitterrand, le 10 mai 1981. Et une nouvelle tribune de militaires se disant pour «la survie» de la France. Et le retour des câlins au Royaume-Uni.