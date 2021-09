Entech s'introduit en Bourse

information fournie par Boursorama • 15/09/2021 à 15:20

Après la période estivale, les introductions en Bourse reprennent à la Bourse de Paris. C'est le cas d'Entech qui s'introduit sur Euronext Growth.

Créée en 2016 et basée à Quimper, l'entreprise est spécialisée dans le stockage, la conversion et le pilotage des énergies renouvelables. Son PDG fondateur Christopher Franquet, acoompagné de Laurent Meyer cofondateur et directeur du développement d'Entech étaient sur le plateau de "Ca bouge sur les marchés" pour expliquer les ambitions de la société et détailler les objectifs de cette introduction en Bourse.

L'offre est ouverte jusqu'au 28 septembre. Objectif : lever environ 22 millions d'euros pour un prix de l'action compris entre 5,91 et 7,99 euros. Des engagements de souscription ont été reçus à hauteur de 13,1 millions.