Enfants et écrans : les effets néfastes d'un usage excessif

information fournie par France 24 • 22/10/2021 à 19:07

Les enfants français sont-ils accros aux écrans ? Selon les derniers chiffres nationaux, plus de 70 % des 12 à 17 ans sont équipés de téléphones portables. Ce sont évidemment les principaux outils des "nouvelles pratiques numériques" et le temps passé sur les écrans n’a fait que s’allonger depuis 2020, du fait du confinement et de la fermeture des écoles. Nous parlerons des troubles liés à cette addiction avec la pédiatre Sylvie Dieu Osika, membre du Collectif surexposition écrans (CoSE).