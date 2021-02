En Thaïlande, une "brigade des mœurs" polémique

France 24 • 22/02/2021 à 15:32

L'extrême sud de la Thaïlande, à la frontière avec la Malaisie, est une région à majorité musulmane dans un pays bouddhiste. Là-bas, les autorités trouvent des compromis pour tenter de faire appliquer la loi, mais aussi la charia, la loi islamique qui régit en partie la vie des habitants de Yaha. Et dans cette petite ville, depuis peu, la police s'occupe également des mœurs et fait la chasse aux adolescents qui oseraient se fréquenter. Reportage de Didier Gruel, Tuwaedaniya Meringing et Constantin Simon.