information fournie par France 24 • 09/12/2024 à 22:57

Si la chute de Bachar Al-Assad a été si rapide face aux rebelles du HTC, c'est peut-être aussi à cause de l'état de l'économie syrienne. Après treize années de guerre civile, la situation est critique. Aujourd'hui, 95 % de la population syrienne vit sous le seuil de pauvreté et 15 millions de personnes dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. La chute de Bachar Al-Assad ne changera rien pour elles dans l'immédiat, et la reconstruction prendra du temps.