En Sierra Leone, la découverte d'un nouveau café suscite de nombreux espoirs

France 24 • 15/07/2021 à 10:00

En Sierra Leone, une équipe de chercheurs et d'agronomes a retrouvé la trace d'un café sauvage, le stenophylla. Cultivé jusqu'au début du XXe siècle, mais trop rare, il a été progressivement remplacé par le robusta et l'arabica. Boudé des marchés, oublié des agriculteurs, on le croyait disparu depuis 1954. C'est une découverte qui suscite beaucoup d'enthousiasme en Sierra Leone car elle pourrait révolutionner la filière mondiale du café.