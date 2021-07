En pleine pandémie, les Jeux Olympiques de Tokyo se tiennent à huis clos

information fournie par France 24 • 27/07/2021 à 16:03

Loin de la grandiloquence des éditions précédentes, les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ont opté pour une cérémonie d'ouverture beaucoup plus feutrée, compte tenu de la situation sanitaire qui impose l'absence du public pendant toute la durée des Jeux. Eric Monnin, historien et sociologue du sport, affirme que c'est la première fois dans l'histoire que les JO se déroulent à huis clos. Cependant, il constate que "Cette rencontre de toutes les nations sans hiérarchie ni frontières a fait du bien. On peut se projeter dans le futur et envisager un nouveau monde d'après Covid." Aussi incroyable que cela puisse paraître, "en septembre 2019 (juste avant l'arrivée du Covid-19), les japonais avaient fait venir sur leur sol 4 virus les plus dangereux de la planète, notamment Ebola, pour essayer d'endiguer une pandémie liée à ces virus." M. Monnin remarque que ces Jeux vont finalement servir d'exemple pour le futur : "la grande force de ces Jeux olympiques, c'est qu'on va avoir une nation hôte qui va tout simplement, et de manière sécurisée, organiser des jeux avec un plan sanitaire précis à travers les nouvelles technologies." (Eric Monnin est également Maître de conférences à l'Université de Franche-Comté, spécialiste du Mouvement olympique international, auteur de "De Chamonix à Pyeongchang" préfacé par Thomas Bach et Jacques Rogge).