information fournie par France 24 • 06/07/2024 à 10:00

En Irak, la moitié du territoire est considéré comme en danger face à l’avancée du désert. Année après année, la situation s’aggrave et ces grands espaces désertifiés créent un environnement propice aux tempêtes de sable. Un phénomène destructeur et dangereux pour la population. Reportage de Marie-Charlotte Roupie et Lina Malers