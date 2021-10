En Irak, la révolution assassinée

information fournie par France 24 • 07/10/2021 à 19:21

À l'automne 2019, un mouvement de contestation sans précédent embrase Bagdad et le sud de l’Irak majoritairement chiite. Dans le viseur des manifestants, la corruption généralisée et l’incurie de la classe politique, mais aussi la tutelle de l’Iran voisin et l’emprise de ses milices sur le pays. La répression, d’une extrême violence, fait au moins 600 morts et 21 000 blessés en quelques mois. Parallèlement, des assassinats visent les dirigeants du mouvement, une série toujours en cours. Et alors que le pays s'apprête à élire ses députés, de plus en plus de voix accusent les factions armées pro-iraniennes d’être derrière cette campagne de violence systématique. Reportage de Jonathan Walsh et Amar Al Hameedawi.