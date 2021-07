En Irak, la difficile lutte contre le travail des enfants

France 24 • 13/07/2021 à 19:00

Pour la première fois en 20 ans, le travail des enfants a progressé dans le monde. En 2020, il concernait 160 millions d'enfants, soit 8,4 millions de plus qu'en 2016. En cause notamment, la crise du Covid-19 et l'augmentation de la pauvreté. En Irak par exemple, le nombre d'enfants forcés de travailler n'a cessé d'augmenter ces dernières décennies, en raison des conflits, des déplacements forcés et des défis économiques. Nos correspondants Lucile Wassermann et Jack Hewson sont allés à la rencontre de ceux qui tentent d'enrayer ce fléau.