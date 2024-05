information fournie par France 24 • 05/05/2024 à 11:55

En Inde, le secteur des livraisons de repas à domicile est en pleine santé. Si comme ailleurs dans le monde cette façon est de plus en plus prisée, saviez-vous que cette pratique est loin d'être nouvelle ? Ce procédé est né en Inde il y a déjà près de 130 ans. Depuis, il y a eu quelques aménagements mais le principe reste le même. Découvrez les dabbawalas dans ce reportage d'Angélique Forget et Germain Balé.