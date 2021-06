En France, la croissance s'accélère mais des risques persistent

France 24 • 15/06/2021 à 10:14

Avec la réouverture des restaurants, commerces et lieux culturels, les Français retrouvent un semblant de vie normale et consomment à nouveau. Les prévisions de croissance s'améliorent : le PIB devrait progresser de 5,8 % cette année et dépasser, dès le début de l'année 2022, son niveau d'avant crise, selon les prévisions de la Banque de France. Comment expliquer ce rebond de croissance ? Quels sont les risques qui persistent ? Et comment s'en sortent les autres pays européens ? Décryptage.