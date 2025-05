information fournie par France 24 • 06/05/2025 à 11:08

C’est un exemple extrêmement rare de sauvetage in extremis d’une espèce. Il y a 20 ans, le lynx ibérique était le félin le plus menacé au monde. En cause, le braconnage et la destruction de son habitat naturel au profit de l'agriculture. Aujourd’hui, l’espèce est presque tirée d'affaires grâce aux efforts de conservation déployés par l’Espagne. Reportage de nos correspondantes.