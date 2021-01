En Centrafrique, les camions de marchandises refusent de circuler, flambée des prix

France 24 • 11/01/2021 à 23:06

Les marchés de Bangui connaissent une explosion des prix des denrées alimentaires. C'est une conséquence des combats qui ont continué ces derniers jours en Centrafrique entre les groupes armés et les forces nationales. Les marchandises n'arrivent plus jusqu'à la capitale, qui dépend de sa route vers le Cameroun pour l'approvisionnement en marchandises. Plus aucun camion ne circule sur ce grand axe, par peur des affrontements et des pillages. Le Premier ministre a annoncé une reprise des convois sous escorte armée à partir de ce mardi. Le reportage dans ce journal.