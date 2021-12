En Centrafrique, le défi des éco-gardes face à la guerre et au braconnage

information fournie par France 24 • 13/12/2021 à 15:28

Depuis les années 60 dans la préfecture deBamingui-Bangoran, au Nord de la Centrafrique, plus de 80% des espèces animales ont disparu. Éléphants, girafes et autres félins sont victimes du braconnage intensif, favorisépar la porosité des frontières avec le Tchad et le Soudan etles nombreuses infiltrations de groupes rebelles. Dans le Nord-Est du pays, zone incontrôlable, de rares organisations tentent de faire face à ce véritable désastre environnemental dans les réserves naturelles.

Une organisation américaine a d'ailleurs signé un partenariat de 25 ans avec le gouvernement. Un défi que ses 150 hommes, sous armés, peinent à relever. En 10 ans, ces éco-gardes ont tout de même réussi à reprendre et à contrôler un quart de la zone protégée, et certains animaux reviennent peu à peu. Reportage de Clément Di Roma.