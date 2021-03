France 24 • 04/03/2021 à 11:43

Pour faire face au stress et à l'isolement de la pandémie de Covid-19, les "rages rooms" proposent aux clients de se détendre en détruisant des objets. Pendant la session, un thérapeute observe, entraîne et conseille les participants pendant qu'ils démolissent une pièce remplie d'assiettes, meubles et bouteilles de verre.