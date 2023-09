"En bons pères de famille", Rose Lamy, essayiste, désacralise la figure du père

information fournie par France 24 • 29/09/2023 à 20:26

Qui est le "bon père de famille" ? L'essayiste Rose Lamy s'est penchée sur la question. Et elle désacralise cette expression héritée du Code Napoléon, très présente dans l'imaginaire populaire et opposée à la figure du monstre. Pourtant, Rose Lamy ne s'y laisse pas prendre : c'est bien souvent le bon père de famille lui-même qui est à l'origine des violences, et c'est ce qu'elle démontre dans son ouvrage "En bons pères de familles", aux éditions JC Lattès.