En Afrique du Sud, les agriculteurs luttent contre les vols d'avocats, véritable or vert

France 24 • 18/02/2021 à 15:31

En Afrique du Sud, dans les fermes des provinces du KwaZulu-Natal, du Limpopo et du Mpumalanga, le vol d'avocats et de noix de cajou entraîne des pertes annuelles de plusieurs millions d'euros pour les agriculteurs. Pour protéger les champs de ces nouveaux gangs de voleurs, particulièrement bien organisés, les compagnies de sécurité opèrent jour et nuit. Notre correspondante Caroline Dumay, est allée à la rencontre de ceux qui s'organisent pour contrer le phénomène.