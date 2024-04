information fournie par France 24 • 12/04/2024 à 11:29

En Afrique du Sud, il n’y a pas que les infrastructures électriques qui posent un problème, l’accès à l’eau courante et potable est de plus en plus problématique. Selon un rapport ministériel de décembre 2023, les deux tiers des stations de traitement des eaux ne fonctionnement plus normalement. Reportage sur cette crise qui va peser dans la prochaine élection., l’ANC étant considérée responsable de cette crise.