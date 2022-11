Emmanuel Macron aux États-Unis : une visite d'État autour de l'Ukraine et du protectionnisme

information fournie par France 24 • 30/11/2022 à 14:27

Emmanuel Macron en visite d'État aux États-Unis. Une première de ce type depuis l'élection de Joe Biden à la Maison Blanche. Entre faste et discussions stratégiques autour de la guerre en Ukraine et du protectionnisme américain. Le président de la République est venu défendre les intérêts européens. Pour en parler, Roselyne Febvre reçoit Pierre Jacquemain de Politis et David Revault-d'Allonnes du Journal du Dimanche.