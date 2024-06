Emmanuel Macron appelle à un "large rassemblement" au second tour face au Rassemblement national

information fournie par France 24 • 30/06/2024 à 20:49

Les candidats de la coalition présidentielle (Renaissance, MoDem, Horizons) ont obtenu 20,3 % des voix, lors du premier tour des élections législatives, selon les premières estimations de l’institut Ipsos Talan, loin derrière les blocs de l’extrême droite et de la gauche."Face au Rassemblement national, l'heure est à un large rassemblement clairement démocrate et républicain pour le second tour", a dit le président de la République dans une déclaration écrite. Les précisions de Florent Rodo depuis l'Élysée.