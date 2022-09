Émission spéciale : "À l'Affiche !" se renouvelle

information fournie par France 24 • 20/09/2022 à 16:44

Un générique tout neuf, un décor plus moderne : toute l'équipe de "À l'Affiche !" vous présente la nouvelle saison de l'émission dans cette édition. Nina Masson et Thomas Baurez, spécialistes du petit et grand écran, sont présents, tout comme Sonia Patricelli qui, en plus de présenter régulièrement l'émission, proposera une nouvelle chronique théâtre et littérature. Enfin, une recrue : Claudy Siar, présentateur de "Couleurs tropicales" sur RFI. Il sera aux manettes tous les lundis pour un tour d'horizon de l’actualité culturelle afro-caribéenne.