Émission BD : le retour de Riad Sattouf et "Mortelle Adèle"

information fournie par France 24 • 25/10/2024 à 14:23

Dans ce nouveau numéro 100 % bandes dessinées de "À l'Affiche !", Natacha Vesnitch et Sonia Patricelli vous parlent du grand retour de Riad Sattouf après "L'Arabe du futur". L'auteur et dessinateur franco-syrien entame un nouveau cycle avec le tome 1 de "Moi, Fadi le frère volé" qui raconte l'histoire de son frère, enlevé par son père syrien à l’âge de 5 ans et emmené de force en Syrie. Au programme également : "Mortelle Adèle", la star des cours de récréation revient pour de nouvelles aventures avec "Mortelle Adèle sur les traces du Croquepote !". Sonia Patricelli a rencontré son créateur, Antoine Dole alias Mr Tan, qui lui a donné naissance aux côtés de l’illustratrice Diane Le Feyer.