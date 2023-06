Emigration: "Toute la Tunisie souffre, mais à Tataouine, c'est pire"

information fournie par France 24 • 19/06/2023 à 07:42

A la Une de la presse, ce lundi 19 juin, les premières réactions à la visite, en ce moment, du secrétaire d’Etat américain en Chine, alors que les relations entre Washington et Pékin sont au plus bas. La poussée continue de l’extrême-droite en Europe, en Finlande et en Espagne, notamment. Les conséquences de la crise économique en Tunisie et en Iran. Et l’entrée prochaine au Panthéon du grand résistant communiste arménien Missak Manouchian, et de sa femme, Mélinée.