Émeutes en France : des violences diffusées en direct sur les réseaux sociaux

information fournie par France 24 • 03/07/2023 à 16:35

Alors que la France a connu sa sixième nuit d'émeutes après la mort de Nahel, tué mardi à Nanterre par un policier, le gouvernement met la pression sur les réseaux sociaux, qu’il voit comme vecteurs de propagation des violences urbaines. L'exécutif a demandé à TikTok, Snapchat et autres plateformes d'organiser le retrait des contenus les plus sensibles. Mais comment s'y prennent-elles pour détecter et modérer le contenu incitant à la violence ? Éléments de réponse dans la chronique de Julia Sieger.