Émeutes à Maurice : la population ne supporte plus les hausses de prix

information fournie par France 24 • 29/04/2022 à 09:32

L’Île Maurice a été secouée par des émeutes la semaine dernière, des violences liées à l'augmentation du coût de la vie. Une colère qui s'est exprimée pendant plus de 48 heures. Les hausses successives du gaz de 30 % et des carburants de 25 % décidées par le gouvernement ont mis le feu aux poudres. Mais pour de nombreux observateurs, elle est aussi symptomatique d'un malaise plus profond. Reportage à Port-Louis de notre correspondant Abdoollah Earally.