Elio Di Rupo : "les socialistes pourraient voter contre cette nouvelle Commission très à droite"

information fournie par France 24 • 13/09/2024 à 18:37

Semaine très riche en actualité pour l’Union européenne et ses États membres. La France s'est dotée d'un Premier ministre bon connaisseur des affaires européennes en la personne de l’ancien commissaire et négociateur du Brexit Michel Barnier, tandis que la Commission européenne poursuit sa constitution, que les prévisions économiques sont alarmistes et que la guerre gronde toujours à notre porte, en Ukraine. Pour en parler, nous recevons Elio Di Rupo, l’ancien Premier ministre belge qui a été nouvellement élu député européen dans le groupe des Socialistes et Démocrates.