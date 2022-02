information fournie par France 24 • 11/02/2022 à 11:26

Rendez-vous avec la chanteuse, auteure, compositrice et pluri-instrumentiste Elia. À seulement 23 ans, elle a déjà su imposer son univers musical, mélange de pop, soul et sons urbains. Signée sur le légendaire label 92i, elle a acquis une plus grande notoriété grâce au titre "Grain de sable", en feat. avec Booba. Dans cet épisode, c'est la diva Rossy de Palma qui offre une question surprise.