France 24 • 16/06/2021 à 14:05

Le premier tour des régionales approche et la crainte d'une abstention massive qui domine. Entre la désaffection traditionnelle pour les élections intermédiaires et l'épidémie de Covid-19, qui accentue le phénomène, comment le président Macron peut-il réactiver le front républicain ? Eléments de réponse avec Roselyne Febvre et ses invités Bruno Jeudy et David Revault-D'Allonnes.