Elections mi-mandat : "ce n’est pas une vague républicaine"

information fournie par France 24 • 09/11/2022 à 15:53

Au lendemain des résultats l’issue du scrutin est encore incertain. La vague républicaine annoncée n’a pas eu lieu. Un soulagement pour la démocratie ? Selon Charlotte Recoquillon, chercheuse associée à l’Institut français de géopolitique, journaliste indépendante, invitée de France 24, "la démocratie est menacée par un certain nombre de courants extrémistes dans la politique américaine mais néanmoins on semble observer une résistance avec cette mobilisation citoyenne, avec de l’activisme au niveau local et avec peut-être un retour de certains républicains dans un giron un petit peu plus traditionnel et un petit peu moins extrémiste". Décryptage.