Elections mi-mandat : "c’est plus un vote pour les personnes que pour les identités politiques"

information fournie par France 24 • 09/11/2022 à 09:48

Ce mardi les Américains étaient appelés à voter pour les élections de mi-mandat. Une élection très attendue dans un pays divisé. Selon Tristan Cabello, politologue, historien spécialiste des Etats-Unis et docteur en histoire Afro-Américaine, invité de France 24, "je crois que le vote est vraiment un vote nuancé c’est plus un vote pour les personnes que pour les identités politiques et même s’il y a cette polarisation il y a tout un groupe au centre qui va déterminer la fin du jeu et qui sera très important". Analyse.