Élections législatives : taux de participation de 59,71% à 17h, le plus élevé depuis 1981

information fournie par France 24 • 07/07/2024 à 17:23

Les Français sont appelés à voter ce dimanche pour le second tour des élections législatives, au terme duquel le Rassemblement national (RN) espère parvenir à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale malgré le "front républicain" mis en oeuvre par l'alliance de gauche du Nouveau Front populaire (NFP) et le camp présidentiel Ensemble pour la République. Le taux de participation au second tour des législatives atteignait 59,71% dimanche à 17H00, contre 59,39% à la même heure au premier tour, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Plus d'informations avec Sophie Lamotte et Armelle Caux, journalistes France 24.