Élections législatives en Outre-mer : les représentants de la majorité présidentielle sanctionnés

information fournie par France 24 • 27/06/2022 à 10:38

À l'issue du deuxième tour des élections législatives, 27 députés ont été élus le week-end dernier en Outre-mer. Les citoyens se sont peu déplacés et l'abstention a atteint 63,9 % au second tour, soit dix points de plus qu'au niveau national. Quels partis se sont distingués ? Les électeurs ultra-marins ont-ils choisi de manifester de nouveau leur mécontentement à l'égard des candidats de la majorité présidentielle ?