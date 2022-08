Elections générales au Kenya : la commission électorale attendue au tournant

information fournie par France 24 • 09/08/2022 à 23:07

Plus d'un Kenyan sur deux s'est déplacé pour voter. Ce mardi était jour de scrutin local, législatif et présidentiel. Il s'agit là d'élire le cinquième président du pays. Le duel s'annonce serré entre les deux candidats, Raila Odinga et William Ruto. Les regards se tournent aussi vers la Commission électorale. Pas question de répéter la saga de 2017, un scrutin invalidé en raison d'irrégularités. Des incidents ont notamment eu lieu lundi concernant la distribution de matériel électoral.