Élections en Inde : les stratégies gagnantes de Narendra Modi

information fournie par France 24 • 19/04/2024 à 11:46

Coup d’envoi pour les élections indiennes. 970 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour voter pour leur prochain gouvernement. Après deux mandats en tant que Premier ministre, Narendra Modi est annoncé favori selon les sondages. Il a réussi à rester populaire grâce à une série de programmes sociaux et la diffusion du paiement numérique dans le pays sous l’impulsion de son gouvernement. Avec une politique nationaliste hindoue, il est parvenu à séduire la majorité religieuse, tout en démontrant un leadership fort à l’international. Une stratégie électorale qui repose également sur la persécution des partis d’opposition et le contrôle des médias. Les attaques contre la démocratie n’ont jamais été aussi fréquentes dans le pays. Un reportage de Alban Alvarez, Selma Daoui et Nabeel Ahmed.