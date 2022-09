information fournie par France 24 • 30/09/2022 à 16:29

Ce sont les élections les plus polarisées et les plus radicales de l'Histoire récente du Brésil. Agressions, menaces de mort, assassinats : l'escalade de violence liée à la campagne électorale, partout dans le pays, inquiète, à quelques jours du scrutin, le 2 octobre.