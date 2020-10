Élections aux États-Unis : les voix des femmes

France 24 • 16/10/2020 à 12:38

Aux États-Unis, les femmes, plus nombreuses à voter, vont jouer un rôle décisif lors des prochaines élections. Leurs bulletins sont très convoités et leurs droits sont un enjeu de campagne. Cent ans après avoir obtenu le droit de vote, elles penchant largement du côté démocrate et jamais leurs intentions de vote n'ont autant différé que celles des hommes. Mais une incertitude demeure chez celles qui ont voté Donald Trump il y a quatre ans, souvent des des sympathisantes républicaines blanches, en partie déçue par son bilan.