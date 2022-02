Election présidentielle : la campagne se joue-t-elle à droite ?

information fournie par France 24 • 17/02/2022 à 18:23

A moins de 2 mois du premier tour de l’élection présidentielle, les élus RN continuent de déserter le parti d’extrême-droite au profit d’Eric Zemmour. Dernier en date, l’eurodéputé Nicolas Bay, accusé d’espionnage par le RN. La campagne se joue-t-elle à droite?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani de Slate.fr en parlent avec David Revault-d’Allonnes du JDD et Eric Le Boucher, éditorialiste et auteur de « Echec à la barbarie » chez Grasset