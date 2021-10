Économie : Vincent Bolloré va t-il vendre ses activités logistiques en Afrique ?

information fournie par France 24 • 15/10/2021 à 23:39

Le groupe diversifié Bolloré a chargé une banque d'affaires d'étudier la cession de son activité historique de logistique en Afrique, a indiqué vendredi le journal Le Monde. La branche Bolloré Africa Logistics possède des infrastructures dans plus de 20 pays sur le continent africain, notamment un réseau de 16 concessions portuaires, des entrepôts et des hubs routiers et ferroviaires. Elle serait valorisée entre 2 et 3 milliards d'euros, avance le journal français du soir.