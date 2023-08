information fournie par France 24 • 07/08/2023 à 11:01

L'Ukraine a frappé et endommagé dimanche le pont routier de Chonhar reliant le pays à la Crimée annexée par la Russie ainsi qu'un autre pont, plus petit, situé entre la ville de Henichesk et la côte nord-orientale de la péninsule, ont déclaré des représentants locaux nommés par Moscou et l'armée de Kyiv.